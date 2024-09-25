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14:40, 25 сентября 2024Бывший СССР

СБУ устроила обыски у активиста за препятствование работе ТЦК

«Страна»: у активиста из Львова прошли обыски за препятствование работе ТЦК

Фото: Felipe Dana / AP

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у львовского активиста Остапа Стахива за опосредованное препятствование деятельности территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Об этом пишет издание «Страна.ua»

Как отмечает издание, Стахив, начиная с 2023 года проводил платные журналистские курсы, по итогам которых людям выдавали удостоверения. С их помощью можно было противостоять сотрудникам ТЦК и полиции.

Отмечается, что по результатам проверки активисту вручили подозрение о мошенничестве.

В середине июля СБУ задержала мужчину, который публиковал в своем Telegram-канале маршруты передвижения сотрудников ТЦК и агитировал призывников уклоняться от мобилизации. Для получения информации обвиняемый ездил по Николаеву и в дружеских беседах с жителями выпытывал маршруты военкомов.

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      Валентин Карант
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