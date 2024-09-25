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19:39, 25 сентября 2024Россия

Совбез проведет заседание по ядерному сдерживанию

В Кремле сообщили о запланированном проведении заседания по ядерному сдерживанию

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Совбез России в ближайшее время проведет заседание по ядерному сдерживанию, его участники уже собрались. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«В ближайшее время в Кремле начнется заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Участники заседания уже собрались», — говорится в сообщении.

На опубликованной пресс-службой Кремля фотографии видны глава Минфина Антон Силуанов, глава «Росатома» Алексей Лихачев и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее в этот же день проведение совещания анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, на совещании запланировано выступление главы государства Владимира Путина.

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