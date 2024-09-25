Украина совершила массированную атаку на российский регион

Белгородский глава Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Белгородскую область. Это следует из заявления губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

Как сообщил чиновник, Украина нанесла удар сразу по трем населенным пунктам: селам Карабаново, Коновалово и Безымено. Гладков уточнил, что первое село атаковали дроны, а два других попали под обстрел.

В результате атаки были повреждены автомобиль, линия электропередачи, торговый павильон и здания в жилом секторе. «По предварительной информации, пострадавших нет (...) Информация о последствиях уточняется», — сообщил глава региона.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.