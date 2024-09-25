Назван способ определить качество еды из доставки на глаз

Директор Фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров назвал способы определить, не испортилась ли еда из доставки. Его эксклюзивный комментарий публикует «Лента.ру».

Эксперт объяснил, что прежде всего стоит обращать внимание на целостность упаковки готового блюда. По его словам, если качество ингредиентов в составе блюд должны контролироваться в рамках производства, то на этапе фасовки, хранения и транспортировки продукции все зависит от качества упаковки.

Балагуров признал наиболее безопасной тарой герметичные пищевые контейнеры, запаянные под пленку. Бумажные боксы, по его мнению, не обеспечивают полную защиту от вредоносных микроорганизмов.

Прежде всего при получении заказа он призвал проверить целостность упаковки: она должна быть без повреждений, вздутий, разрывов и вмятин. Если такие дефекты есть, это может быть признаком неправильного хранения или транспортировки.

В 90% случаев блюдо в поврежденной упаковке окажется испорченным

Балагуров отметил, что, если доставка оказалась слишком быстрой, это может говорить о том, что еда была приготовлена заранее, а не перед отправкой. Он посоветовал всегда проверять маркировку о дате фасовки и сроках годности.

Эксперт добавил, что при доставке еды на автомобиле перепад температур будет минимальным, и это более оптимально с точки зрения пищевой безопасности. Он объяснил, что курьер на велосипеде или скутере — более мобильный, однако существует вероятность повреждения блюда из-за разницы температур, особенно в холодное время года. Кроме того, если курьерская сумка закрыта не плотно, повышается риск попадания пыли, грязи и бактерий.

Балагуров посоветовал не есть продукты из упаковки с повреждениями и сразу обратиться в службу поддержки и описать проблему. Как правило, сервис доставки предложит полный или частичный возврат денег за такой товар.

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