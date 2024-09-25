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08:32, 25 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о переброске подготовленных западными инструкторами бойцов ВСУ

Марочко: ВСУ отправили к Сватово 100 бойцов, подготовленных западными военными

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили под Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) около 100 бойцов, подготовленных западными инструкторами. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он уточнил, что украинские военные прибыли в населенные пункты Дружелюбовка, Андреевка и Новомихайловка. До переброски на это направление бойцы ВСУ прошли обучение на западе страны. По данным Марочко, западные инструкторы обучали их примерно три месяца.

Эксперт назвал основной задачей командования ВСУ усиление группировки в районе Макеевки и Невского. Помимо этого, сводные отряды должны стабилизировать ситуацию на этом направлении и снизить число самовольных оставлений позиций, добавил он.

Ранее Марочко сообщил об ухудшении положения ВСУ на купянском направлении. Он объяснил это перебоями поставок боеприпасов и нехваткой военных. Кроме того, эксперт заявил, что в рядах ВСУ увеличились случаи дезертирства.

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      Кристина Есикова
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