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07:59, 25 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили об ухудшении положения ВСУ на купянском направлении

Марочко заявил об ухудшении положения ВСУ на купянском направлении

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ряде участков на купянском направлении ухудшается в связи с перебоями поставок боеприпасов, а также нехваткой бойцов, сообщает РИА Новости.

«По перехваченным данным стало известно об ухудшении положения украинских боевиков», — заявил он.

Эксперт отметил, что успехи ВС РФ на данном участке фронта привели к проблемам с поставками боеприпасов у ВСУ и нехватке личного состава, а также увеличению количества случаев дезертирства в рядах противника.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что западной технике, которая была передана ВСУ, будет тяжело передвигаться в дожди и слякоть в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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      Марина Совина
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