Российский военный заявил о сложностях положения ВСУ из-за наступления дождей

Военный эксперт Дандыкин: технике ВСУ будет тяжело передвигаться в дожди

Западной технике, которая была передана Вооруженным силам Украины (ВСУ), будет тяжело передвигаться в дожди и слякоть в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О сложностях положения ВСУ из-за изменения погодных условий специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Пойдут дожди, чернозем. Очень тяжело передвигаться технике, особенно избалованной западной. Те же Leopard и Abrams предназначены для работы совсем в других условиях, в частности в пустынях. А когда начинаются слякоть и дождь, им тяжело», — объяснил Дандыкин.

При этом военный эксперт отметил, что Вооруженным силам (ВС) России надеяться только на сложности ВСУ из-за климатических условий не стоит.

«Там тоже есть специалисты, которые все понимают», — заключил он.

Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на доклад командования ВСУ сообщило, что поставленные Украине западные боеприпасы с детонаторами, разработанными еще во Вторую мировую войну, навредили украинским военным. Старые артиллерийские снаряды, закупленные США у стран Запада в рамках «чешской инициативы по боеприпасам», оказались опасными и неисправными. Некоторые из них преждевременно взрывались, что приводило к ранениям военнослужащих и повреждению артиллерийских систем.

