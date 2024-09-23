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17:36, 23 сентября 2024Мир

Западные страны поставили Украине опасные и неисправные боеприпасы

Поставленные Украине западные боеприпасы навредили ВСУ

Фото: Reuters

Поставленные Украине западные боеприпасы с детонаторами, разработанными еще во Вторую мировую войну, навредили военным Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на доклад командования ВСУ.

Старые артиллерийские снаряды, закупленные США у стран Запада в рамках «чешской инициативы по боеприпасам», оказались опасными и неисправными. Некоторые из них преждевременно взрывались, что приводило к ранениям военнослужащих и повреждению артиллерийских систем.

«Во время боевого применения артиллерии произошли многочисленные взрывы снарядов на расстоянии от 20 до 60 метров от сопла, в результате чего был ранен личный состав, а артиллерийские системы повреждены», — цитирует издание доклад ВСУ.

Отмечается, что причиной инцидентов стали детонаторы M515 и M51A5, разработанные во время Второй мировой войны. Согласно докладу, из каждых 10 тысяч выпущенных снарядов пять взорвались преждевременно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил завод боеприпасов в США в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу попросил больше снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предприятие в Скрэнтоне является одним из немногих в стране, выпускающих артиллерийские снаряды калибра 155-миллиметров, и за последний год оно увеличило производство. Украина уже получила более 3 миллионов снарядов из США.

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      Виктория Кондратьева
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