Безуглая: Россия планирует осенью создать плацдармы вблизи 5 облцентров Украины

Бывшая глава комитета Верховной Рады Марьяна Безуглая выразила обеспокоенность планами России создать плацдармы вблизи пяти областных центров Украины. Об этом она написала в Telegram-канале.

По словам депутата, российские военные в течение осени намерены создать плацдармы вблизи Запорожья и Днепра, к которым они постепенно приближаются, у Харькова и Херсона, а также Сум, ставших плацдармом для вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

«Вы видите, насколько сложна ситуация в США, а также неадекватность военного руководства, которое занято "курской песочницей" и забирает туда бригады», — заявила Безуглая. В этих условиях она призвала украинских военнослужащих к максимальной горизонтальной координации.

Ранее экс-глава комитета Рады обвинила главкома ВСУ в провале обороны на ряде направлений. «За Часовым Яром фортификаций нет, Константиновка не готова к обороне, Курахово тоже», — отметила нардеп.