Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:43, 25 сентября 2024Бывший СССР

В Раде обеспокоились планами России создать плацдармы вблизи пяти облцентров Украины

Безуглая: Россия планирует осенью создать плацдармы вблизи 5 облцентров Украины

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Бывшая глава комитета Верховной Рады Марьяна Безуглая выразила обеспокоенность планами России создать плацдармы вблизи пяти областных центров Украины. Об этом она написала в Telegram-канале.

По словам депутата, российские военные в течение осени намерены создать плацдармы вблизи Запорожья и Днепра, к которым они постепенно приближаются, у Харькова и Херсона, а также Сум, ставших плацдармом для вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

«Вы видите, насколько сложна ситуация в США, а также неадекватность военного руководства, которое занято "курской песочницей" и забирает туда бригады», — заявила Безуглая. В этих условиях она призвала украинских военнослужащих к максимальной горизонтальной координации.

Ранее экс-глава комитета Рады обвинила главкома ВСУ в провале обороны на ряде направлений. «За Часовым Яром фортификаций нет, Константиновка не готова к обороне, Курахово тоже», — отметила нардеп.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В деле бывшего замглавы Минобороны обнаружили крупные суммы денег. Их происхождение сочли незаконным

      Россиянка описала американских пенсионеров фразой «будете в шоке, чем они занимаются»

      Названо опасное отличие вейпов от обычных сигарет

      На Украине указали на хамство Зеленского в США

      Эрдоган пообещал Зеленскому предпринять усилия для прекращения огня на Украине

      Голову пропавшего рыбака нашли в желудке у крокодила

      Неверный супруг заподозрил жену в измене и пришел в замешательство

      Алаудинов заявил о «тающих на глазах» подразделениях ВСУ в зоне спецоперации

      В Раде обеспокоились планами России создать плацдармы вблизи пяти облцентров Украины

      Раскрыты три признака зараженного вирусами приложения на телефоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше