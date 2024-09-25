В России допустили заключение нового договора с США

Депутат Чепа: Россия заинтересована в переговорах, направленных на безопасность

Россия заинтересована в участии в переговорах, договоренностях, направленных на обеспечение ее безопасности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он ответил на заявление США о готовности к возобновлению переговоров по новому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Сегодня отношения между Россией и США находятся на беспрецедентно низком уровне. Во многом это обусловлено выходом США из определенных соглашений, что грозит миру определенными катастрофами, — сказал политик. — Поэтому я думаю, что нам стоит участвовать в переговорах, направленных на гарантии безопасности для России, в том числе, по ДСНВ».

Министерство иностранных дел (МИД) России, по словам политика, сделало многое для стабилизации отношений страны с США хотя бы на той отметке, на которой они находятся сегодня. Он добавил, что Москва всегда была готова к переговорам, будь то урегулирование конфликтов или заключение договоренностей.

«Не мы развязывали конфликт, не мы были инициаторами выхода из соглашений. Наша стратегия — это оборона, а не нападение», — заключил Чепа.

Ранее в Белом доме заявили о готовности к возобновлению переговоров по ДСНВ. Там объяснили, что новый ДСНВ является важным, поскольку с ним обе страны будут в «большей безопасности».