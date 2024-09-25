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18:20, 25 сентября 2024Экономика

В России меняют порядок регистрации частных домов. Чем грозит нарушение правил?

Россиян хотят обязать оформлять на себя дом сразу после постройки

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий регистрировать права на построенные объекты. До этого момента с ними нельзя будет совершать какие-либо сделки.

Регистрация зданий или сооружений в ЕГРН будет обязательной. Застройщик обязан будет поставить объекты на кадастровый учет и оформить права. В противном случае предусмотрена административная ответственность. Уточняется также, что обязательная регистрация не распространится на режимные объекты.

Законопроект поможет уменьшить количество объектов, используемых без регистрации в ЕГРН, и предотвратит владение постройкой без прав на землю под ней

Павел Крашенинниковпредседатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

Также планируется обязать застройщиков регистрировать права на помещения в многоквартирных домах в течение 30 дней после передачи.

Авторы законопроекта объяснили цели инициативы

Выяснилось, что на территории каждого субъекта РФ находится от одной до пяти тысяч индивидуальных жилых домов, которые фактически используются, но не стоят на государственном кадастровом учете, при этом права на них не зарегистрированы. В пояснительной записке отмечается, что это создает угрозу защиты прав граждан, которые за свой счет строили дома, поскольку они не являются собственниками. С другой стороны, в сложившихся условиях проблематично надлежащим образом вести статистический учет жилищного фонда, также это создает выпадающие доходы местных бюджетов.

Регистрацию прав на основании сделок с землей приостановят, если не установлены границы участка. Также будут приостановлены учет и регистрация права на здания и сооружения на таком участке. Новые правила не распространятся на регистрацию сервитута.

Как указали в Госдуме, предлагаемые изменения затронут и мероприятия по земельному контролю.

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Неиспользуемые дачные участки предложили забирать у владельцев

В августе Росреестр определил признаки заброшенных и подлежащих изъятию дачных участков и земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Отобрать дачу, помимо прочего, смогут за сорняки и мусор. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. У собственников будет максимум три года на освоение земельных участков в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах. В случае несвоевременного освоения землю могут изъять.

Одним из признаков неиспользуемого участка является отсутствие на нем фундамента для будущего дома. Другой наглядный показатель — неиспользование земли по критериям Росреестра, а именно частично разрушенный садовый дом.

Нововведения призваны воздействовать на собственников, которые многие годы не пользуются землей. «На такие участки жалуются соседи. Они становятся небезопасными местами посещения детей и молодежи», — пояснили в Росреестре.

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Россиян предупредили, что строительство частных домов с августа подорожает

Директор Института экономики и финансов ГУУ профессор Галина Сорокина объяснила, что с 1 августа вступил в силу новый национальный стандарт зеленого ИЖС, что может сделать строительство части объектов дороже на 5–10 процентов. Внедрить стандарт потребовалось из-за активизации выдачи семейной ипотеки на ИЖС.

В то же время в дальнейшем, отметила Сорокина, собственники смогут значительно сэкономить на эксплуатации постройки — ее стоимость уменьшится на 50–60 процентов. Помимо этого, на рынке станет меньше недобросовестных застройщиков, которые предлагают клиентам дешевые и менее качественные дома и стройматериалы.

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      Алина Гончарова
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