В России начнут торговать вечными контрактами на акции Сбера и «Газпрома»

Мосбиржа начнет торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома» 1 октября

В России начнут торговать вечными контрактами на акции Сбера и «Газпрома». Об этом сообщила пресс-служба Мосбиржи.

Вечные фьючерсы (однодневные контракты без конкретной даты исполнения, которые автоматически продлеваются каждый день) на акции Сбербанка и «Газпрома» станут первыми на российском биржевом рынке. Торги ими начнутся с 1 октября.

«Вечные контракты на акции откроют новый сегмент срочного рынка Московской биржи. Инструменты рассчитаны на самую широкую аудиторию: начинающие инвесторы смогут зарабатывать на изменении цены акций без их физической покупки, а профессиональные или институциональные инвесторы получат дополнительные возможности для расширения активных торговых стратегий и хеджирования портфелей бумаг», — пояснили представители торговой площадки.

Вечные фьючерсы будут доступны для покупки в рублях под кодом SBERF и GAZPF. Каждый лот будет насчитывать 100 акций с шагом цены в 0,01 рубля и стоимостью шага в 1 рубль.

По словам управляющего директора рынка деривативов торговой площадки Марии Патрикеевой, на срочном рынке уже доступны вечные контракты на валютные пары, золото и Индекс Московской биржи. С начала года среднемесячный объем торгов данными инструментами вырос в 2,5 раза в годовом выражении и достиг отметки 345 миллиардов рублей.

Ранее на Московской бирже стартовали торги расчетными фьючерсными контрактами на какао. Базовый актив фьючерса — цена этих бобов на зарубежных рынках. Контракты отражают динамику стоимости этого товара, привозимого из Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США.