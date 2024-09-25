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09:12, 25 сентября 2024Россия

В России одобрили бесплатный проезд по платным трассам для военных

В Госдуме одобрили бесплатный проезд по платным трассам для военных

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В России одобрили бесплатный проезд по платным трассам для военных. Госдума приняли законопроект в первом чтении, пишет ТАСС.

На сегодняшний день право бесплатного проезда по платным дорогам есть у полиции, пожарных, скорой помощи, военной автоинспекции и аварийно-спасательных служб. Теперь список захотели пополнить машинами Минобороны, Росгвардии и ФСБ.

Как объяснили авторы проекта, «задачи, которые решают Росгвардия, ФСБ и армия, не менее важны, особенно в условиях проведения специальной военной операции на Украине».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Автодор» не планирует менять тарифы на платных дорогах в России. В последний раз тарифы менялись в апреле 2024 года — тогда для большинства дорог индексация составила восемь процентов, однако проезд по отдельным участкам подорожал на 15-25 процентов.

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      Елена Торубарова
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