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10:55, 25 сентября 2024Экономика

В России решили ограничить регистрацию бизнеса в регионах с низкими налогами

Минфин: бизнес после переезда в регионы обяжут три года платить прежние налоги

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России решили ограничить регистрацию бизнеса в регионах с низкими налогами. О разработанных Минфином мерах по борьбе с «налоговым демпингом» сообщает РБК.

Меры по борьбе с номинальной миграцией компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые работают по упрощенной системе налогообложения (УСН) предложил замминистра финансов Алексей Сазанов. Согласно поправкам, бизнес, который переедет в регионы с пониженной ставкой УСН, обяжут платить налоги в прежнем размере в течение трех лет.

«Такие изменения направлены на предотвращение получения необоснованной налоговой выгоды за счет перерегистрации бизнеса в другие регионы», — пояснили инициативу в Минфине.

Согласно закону, в Калмыкии, Чечне, Ингушетии, Курганской области, Удмуртии и Мордовии власти вправе устанавливать пониженные ставки УСН. Такой шаг стимулирует предпринимателей формально регистрироваться в таких регионах с целью минимизации налоговых платежей, но не вести там работу. Введение таких «демпинговых» пониженных налоговых ставок приводит к необоснованным выпадающим доходам консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации», — заявили авторы поправок.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал автоматическое освобождение от уплаты НДС для лиц на УСН. Речь идет о лицах, чей доход не превышает 60 миллионов рублей в год. Поправки освобождают от данного налога организации и ИП, которые заработали меньше, при этом не нужно будет направлять в налоговый орган соответствующее уведомление.

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