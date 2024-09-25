В России семиклассник выпрыгнул из окна школы ради видео в TikTok

В Первоуральске семиклассник выпрыгнул из окна ради видео в TikTok и выжил

В Первоуральске Свердловской области семиклассник выпрыгнул из окна второго этажа школы №5 ради видео в TikTok и выжил. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

13-летний россиянин решил создать цепляющий подписчиков ролик. Сначала ученик выбросил из окна дыню, а потом, со словами «я сейчас за ней схожу» полетел вниз. Очевидцы предположили, что школьник хотел прыгнуть на дерево, повиснуть на ветке и спуститься, но у него соскользнули руки.

Несовершеннолетний после приземления повредил спину. К нему на помощь вызвали медиков. По предварительным данным, у ребенка диагностировали отек грудного отдела спинного мозга и ушиб.

Одноклассники отметили, что подросток не в первый раз таким образом пытается привлечь внимание.

Ранее сообщалось, что в Бийске Алтайского края старшеклассник ударил подростка ножом в шею и выпал из окна.