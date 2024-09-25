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06:50, 25 сентября 2024Россия

В России выявили два случая нового варианта коронавируса

В России выявили два случая заражения новым вариантом COVID-19

Фото: Unsplash

На данный момент в России выявили два случая заболевания вариантом коронавируса XEC. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Один случай заражения новым вариантом COVID-19 был обнаружен в Ростовской области, второй — в Уфе.

«XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около 21 процента секвенированных образцов. Он также набирает обороты в Германии и Великобритании, где на него приходится 15 и 8 процентов секвенированных образцов соответственно», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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Для защиты от болезни в период подъема заболеваемости в стране ведомство рекомендует использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, а также проветривать помещения.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового варианта коронавируса в России. XEC — это комбинация двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3, объяснили в пресс-службе ведомства. Его симптомы похожи на другие варианты коронавируса: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

XEC впервые обнаружили в июне 2024 года в ФРГ, с тех пор его выявили и в других странах. Самые ранние случаи заболевания новым вариантом коронавируса были зарегистрированы в Италии в мае, однако эти образцы были загружены в международную базу данных GISAID, отслеживающую варианты SARS-CoV-2, только в сентябре.

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      Варвара Кошечкина
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