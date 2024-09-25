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07:28, 25 сентября 2024Мир

В США назвали ужасным решением поездку Зеленского на военный завод в Пенсильвании

Обозреватель Шапиро назвал ошибкой поездку Зеленского на завод в Пенсильванию
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Американский юрист и политический обозреватель Бен Шапиро раскритиковал поездку президента Украины Владимира Зеленского на военный завод в Пенсильвании. Таким образом политик подставил под удар избирательную кампанию кандидата в президенты США Камалы Харрис, рассказал он в эфире своего шоу на канале Daily Wire.

«Это ужасный ход со стороны Зеленского. Одно из худших на моей памяти решений среди зарубежных политиков, которые полагаются на межпартийную поддержку в США», — заявил эксперт.

Отмечается, что решение о визите Зеленского на военный завод в Скрэнтоне вызвано желанием демократов привлечь на свою сторону антироссийски настроенных поляков, большое количество которых проживает в данном штате, который играет важную роль на президентских выборах, так как исход голосования в нем с большой вероятностью может определить победителя.

Однако, как подчеркивает Шапиро, поездка украинского президента в Пенсильванию и критика кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса сыграли против него, разозлив проукраински настроенных республиканцев.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, указал на хамство Зеленского во время его визита в США и подчеркнул, что эта поездка заставляет его сомневаться в адекватности главы государства.

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      Марина Совина
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