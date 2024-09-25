Нардеп Дубинский: поездка Зеленского в США похожа на фиаско

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США похожа на фиаско. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его мнению, «план победы» Зеленского не подходит США, так как у них нет на него сил и времени. Он добавил, что реальная политика требует от Штатов переключения усилий внутрь страны, тогда как предложения Зелинского требуют перенапряжения усилий. В офисе президента Украины это понимают, но надеются, что американские власти не захотят терять престиж.

«Однако Вашингтон — не Кривой Рог. Там решения принимаются на основании стратегических расчетов. А они говорят о том, что весь “выхлоп” от войны США уже получили. Теперь это — фактор потехи, а не успеха», — заключил парламентарий.

Ранее Дубинский заявил, что хамское поведение Зеленского в США навредит Украине. По его словам, это вызовет сокращение поддержки Киева.