В ВСУ сообщили о потере Песчаного на купянском направлении

Командир ВСУ Фокин: Песчаное под Купянском полностью под контролем ВС РФ

Село Песчаное на купянском направлении полностью перешло под контроль российских войск. О потере населенного пункта сообщил командир 1-го штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фокин, его слова приводит «Страна.ua».

Офицер добавил, что ВС РФ продвигаются в сторону реки Оскол, до которой им осталось всего два километра, ситуация на этом участке фронта тяжелая и местами неконтролируемая.

«Ситуация в полосе ответственности третьей штурмовой бригады остается также действительно очень сложной», — подчеркнул Фокин. Он уточнил, что российские военные изменили тактику и перешли к активному наступлению с использованием техники, такой как танки, бронетранспортеры, бронемашины, МТ-ЛБ, различные автомобили. Также в атаку идут и пехотные штурмовые группы.

16 сентября украинский военный эксперт Константин Машовец сообщил, ВС РФ приблизились к перерезанию трассы, ведущей от поселка Боровая к Купянску. Машовец подчеркнул, что российские военные существенно расширили плацдарм в районе села Песчаного.

