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03:00, 25 сентября 2024Бывший СССР

Военнопленный рассказал о поимке «алкашей» сотрудниками военкоматов на Украине

Военнопленный Гусак: на Украине получают бонус 8 тысяч гривен за мобилизованного

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сотрудники военкоматов на Украине получают бонус 8 тысяч гривен (примерно 17,5 тысячи рублей) за мобилизованного. Об этом рассказал РИА Новости военнопленный Александр Гусак.

«ТЦК (территориальные центры комплектования, — прим. "Ленты.ру") ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по 8 тысяч гривен», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в основном ТЦК ловят «алкашей», а также обеспеченных молодых мужчин для получения взятки.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что военнопленные Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на тяжелые условия в украинских подразделениях. По их словам, солдат уже некем заменить.

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      Марина Совина
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