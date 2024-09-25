Военнопленный рассказал о поимке «алкашей» сотрудниками военкоматов на Украине

Военнопленный Гусак: на Украине получают бонус 8 тысяч гривен за мобилизованного

Сотрудники военкоматов на Украине получают бонус 8 тысяч гривен (примерно 17,5 тысячи рублей) за мобилизованного. Об этом рассказал РИА Новости военнопленный Александр Гусак.

«ТЦК (территориальные центры комплектования, — прим. "Ленты.ру") ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по 8 тысяч гривен», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в основном ТЦК ловят «алкашей», а также обеспеченных молодых мужчин для получения взятки.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что военнопленные Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на тяжелые условия в украинских подразделениях. По их словам, солдат уже некем заменить.