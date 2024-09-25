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06:01, 25 сентября 2024Россия

Военный рассказал о польских и латышских наемниках в рядах ВСУ

Боец «Пятнашки» Адигам рассказал о польских и латышских наемниках в рядах ВСУ
СюжетМинобороны

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Адигам заявил, что большое число польских и латышских наемников воюют в курском приграничье на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

«Много наемников, поляков, латышей. Забрали у него пленного]телефон с информацией, он показывал карту, свои точки, где они стоят», — сообщил боец.

Адигам рассказал о штурме села Борки Суджанского района, который длился два дня. Военные «Пятнашки» призывали солдат ВСУ сдаться в плен для спасения жизни.

Ранее сообщалось, что в Курской области в составе интербригады «Пятнашка» служат два добровольца из Колумбии. Один из добровольцев уточнил, что на передовую с российскими военными их было бы «посылать опасно».

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      Марина Совина
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