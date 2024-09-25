Военный рассказал о польских и латышских наемниках в рядах ВСУ

Боец «Пятнашки» Адигам рассказал о польских и латышских наемниках в рядах ВСУ

Военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Адигам заявил, что большое число польских и латышских наемников воюют в курском приграничье на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

«Много наемников, поляков, латышей. Забрали у него пленного]телефон с информацией, он показывал карту, свои точки, где они стоят», — сообщил боец.

Адигам рассказал о штурме села Борки Суджанского района, который длился два дня. Военные «Пятнашки» призывали солдат ВСУ сдаться в плен для спасения жизни.

Ранее сообщалось, что в Курской области в составе интербригады «Пятнашка» служат два добровольца из Колумбии. Один из добровольцев уточнил, что на передовую с российскими военными их было бы «посылать опасно».