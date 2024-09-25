Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:42, 25 сентября 2024Интернет и СМИ

Врач назвал эффективный для защиты зрения продукт

Врач Агапкин заявил, что употребление кураги снижает риск развития катаракты

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал эффективный для защиты зрения продукт. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что таким свойством обладает курага. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли употребление кураги снижает риск развития катаракты, ответила утвердительно. Врач согласился с предположением девушки.

Специалист объяснил, что курага содержит в большом количестве вещества под названием каратиноиды. «Они действительно замедляют процесс деградации хрусталика глаза», — заверил медик.

Ранее врач-офтальмолог Гергана Стоянова развеяла распространенный миф о том, что употребление черники помогает восстановить зрение.

До этого Агапкин опроверг другой популярный миф о способе улучшить зрение. Медик заявил, что ношение перфорационных очков для коррекции зрения не лечит близорукость.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны Украины анонсировало новые операции за пределами страны

      Семье Тепляковых с детьми-вундеркиндами выдали миллионы рублей на покупку жилья

      Посол России раскрыл последствия подрывов «Северных потоков» на отношения с Германией

      Германия сообщила о выданных ордерах на арест по делу подрыва «Северных потоков»

      Раскрыт вред невесомости для сердца

      Россиянам рассказали о последствиях просрочки по кредитам

      Тарпищев опроверг возможную смену гражданства российской теннисисткой

      Российский промышленный центр попал в топ-5 городов с самым чистым воздухом

      Глава Минэкономразвития рассказал о борьбе с инфляцией в России

      Лепс назвал 18-летнюю невесту женой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше