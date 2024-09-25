Врач назвал эффективный для защиты зрения продукт

Врач Агапкин заявил, что употребление кураги снижает риск развития катаракты

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал эффективный для защиты зрения продукт. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что таким свойством обладает курага. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли употребление кураги снижает риск развития катаракты, ответила утвердительно. Врач согласился с предположением девушки.

Специалист объяснил, что курага содержит в большом количестве вещества под названием каратиноиды. «Они действительно замедляют процесс деградации хрусталика глаза», — заверил медик.

Ранее врач-офтальмолог Гергана Стоянова развеяла распространенный миф о том, что употребление черники помогает восстановить зрение.

До этого Агапкин опроверг другой популярный миф о способе улучшить зрение. Медик заявил, что ношение перфорационных очков для коррекции зрения не лечит близорукость.