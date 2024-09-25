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10:13, 25 сентября 2024Экономика

Японию затопили мощные ливни

NHK: мощные ливни привели к оползням и наводнениям в Японии

Фото: Kyodo / Reuters

Мощные проливные дожди накрыли Японию. Рекордные осадки отрезали от внешнего мира городские районы и кварталы, передает телеканал NHK.

Сильные дожди обрушились на префектуру Исикава в выходные, 21-22 сентября. Ливневыми водами затопило города Вадзима, Судзу и Ното, в результате схода селей и обрушения деревьев изолированными оказалось 367 горожан. Количество домов, пострадавших от наводнений, пока устаналивается.

В Вадзиме оборудован пункт временного размещения — в прошлый Новый год его активно задействовали во время серии землетрясений на полуострове Ното. Почва после недавних подземных толчков, как подчеркивают специалисты, осталась рыхлой, что спровоцировало более разрушительные оползни в регионе. Местные жители просят власти организовать массовую эвакуацию за пределы города, правительство префектуры приступило к переселению граждан.

По последним данным, разгул стихии не смогли пережить девять человек. Пропавшими без вести до сих пор числятся двое, на связь не выходит еще шесть японцев.

В сентябре сообщалось о разрушительном тайфуне в Китае. Погодное явление получило название «Бебинка» и по своей силе побило рекорд 75-летней давности. В том же месяце юг страны оказался под воздействием другого супертайфуна под названием «Яги».

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      Виктория Клабукова
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