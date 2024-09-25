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09:02, 25 сентября 2024Ценности

Жена шеф-повара Ивлева станцевала в кожаном наряде и с цепями

Жена шеф-повара Ивлева Валерия снялась в кожаном костюме и с цепями на шее

Кадр: @khodaksv

Жена известного российского шеф-повара, ресторатора и телеведущего Константина Ивлева Валерия Ивлева снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя избранница звезды разместила ролик, в котором станцевала в кожаном костюме, состоящем из топа и мини-юбки. Помимо этого, она примерила черные ботфорты на высоком каблуке и длинные перчатки в тон.

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Свой образ Ивлева дополнила массивными цепями на шее. Кроме того, женщине распустили завитые в локоны волосы и нанесли макияж с графическими стрелками.

В августе жена известного российского телеведущего снялась обнаженной в честь дня рождения. На одном фото блогерша сидела, прижав колени к груди, в серебристых браслетах и цепочке с крестом.

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      Екатерина Ештокина
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