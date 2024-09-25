Зои Кравиц с обнаженной грудью пришла на модный показ с 60-летним отцом

Американская актриса, певица и модель Зои Кравиц с обнаженной грудью пришла на модный показ в Париже. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

35-летняя знаменитость посетила шоу премиальной марки Saint Laurent вместе со своим отцом, 60-летним певцом Ленни Кравицем. Так, для мероприятия звезда «Меломанки» примерила прозрачное черное платье длины мини, оформленное кружевами. При этом на размещенных кадрах видно, что она решила отказаться от бюстгальтера, надев из нижнего белья лишь трусы.

Сам музыкант, в свою очередь, предпочел костюм, состоящий из брюк и пиджака с широкими объемными плечами. Кроме того, он надел темную полосатую рубашку с шарфом.

В апреле Зои Кравиц посетила бродвейский мюзикл «Кабаре» в прозрачном платье без бюстгальтера.