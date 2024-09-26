86-летнюю россиянку избили тростью из-за сережек

В Санкт-Петербурге 86-летнюю женщину избили тростью из-за сережек

В Приморском районе Санкт-Петербурга 86-летнюю женщину избили тростью из-за сережек. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, накануне днем в полицию позвонила россиянка и рассказала, что во дворе ее дома неизвестные напали на пожилую женщину.

Прибывшие на место оперативники задержали 41-летнюю горожанку и ее 37-летнего знакомого. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Пару доставили в отдел полиции, оформили протоколы и поместили в камеру.

Пенсионерка написала заявление. По ее словам, женщина нанесла ей не менее трех ударов тростью и один раз стукнула кулаком, после чего пыталась сорвать с уха украшение.

Следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что житель Шербакульского района Омской области избил 72-летнюю пенсионерку, связал ее и бросил на неделю в погреб.