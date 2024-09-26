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22:36, 26 сентября 2024Спорт

Авербух высказался о возможном возвращении российских фигуристов на международные турниры

Авербух о возвращении россиян на мировую арену: нас никто никуда не приглашает

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказался о возможном возвращении российских фигуристов на международные турниры. Его цитирует Sport24.

«Тут даже не о чем рассуждать. Нас никто никуда не приглашает, так что тема о том, ждут ли нашего возвращения, — глупая», — заявил он. Он отметил, что у него упал интерес к международным турнирам без россиян, потому что потерялся драйв.

Авербух отметил, что если бы россиян вернули на мировую арену, то результаты в разных видах были бы разные. По его мнению, высокие позиции занимали бы девушки и парники, танцоры могли бы попадать в топ-3. Российских мужчин-одиночников он счел неконкурентоспособными.

Ранее стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) впервые за год рассмотрит возвращение россиян на мировую арену. В случае принятия положительного решения отечественные спортсмены смогут принимать участие в международных турнирах со следующего сезона.

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      Дарья Коршунова
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