Байден поручил Пентагону передать Украине батарею Patriot

Байден поручил Пентагону передать Украине батарею ПВО Patriot и ракеты для нее

Президент США Джо Байден поручил Пентагону восстановить и передать Украине дополнительную батарею систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты для нее. Об этом говорится в заявлении американского лидера на сайте Белого дома.

«Для дальнейшего укрепления ПВО Украины я поручил министерству обороны отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею Patriot и предоставить Украине дополнительные ракеты для нее», — заявил политик.

Байден также одобрил выделение Украине оставшихся 5,5 миллиарда долларов из одобренных Конгрессом средств и распорядился расширить подготовку пилотов Вооруженных сил Украины на истребителях F-16, в том числе путем поддержки подготовки еще 18 пилотов в следующем году.