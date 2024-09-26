Боец СВО нашел послание с угрозой на своем автомобиле за день до возвращения в ЛНР

В Анапе мужчина написал слово «бойся» на машине бойца СВО и попал на видео

В Анапе неизвестный оставил послание с угрозой на машине участника специальной военной операции (СВО) и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Анапы».

На кадрах с камеры наблюдения мужчина подходит к внедорожнику, держа в руке баллон с краской. Затем он оставляет надпись на кузове и удаляется. На фотографии с места событий видно написанное на машине слово «бойся».

Владелец автомобиля пояснил, что приехал в Анапу на день рождения жены. Уже на следующий день бойцу предстояло вернуться в Луганскую народную республику для продолжения службы. Военнослужащий считает, что угрозы были оставлены по заданию украинских спецслужб.

Ранее другой участник СВО заявил об угрозах. Он обвинил своего начальника в зоне боевых действий — некоего прапорщика Дементьева — в попытке «обнуления». Адвокат мужчины написал заявление на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.