Более 8 тысяч россиян признали потерпевшими от действий ВСУ в Курской области

Более 8 тысяч жителей Курской области признали потерпевшими от действий ВСУ

Более 8 тысяч россиян признали потерпевшими от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) после их вторжения в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Следователи опросили тысячи беженцев в пунктах временного размещения. «Зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов против мирных жителей Курской области», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, специалисты исследовали более 3 тысяч зданий и объектов инфраструктуры в новых регионах и приграничных территориях России, восстановительную стоимость которых оценили на более 7,5 миллиарда рублей.

С 6 августа украинские войска вошли в Курскую область, ведутся бои. Ранее в СК раскрыли число привлеченных к ответственности в России иностранных наемников ВСУ. Речь идет о 785 бойцах.