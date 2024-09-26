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07:02, 26 сентября 2024Забота о себе

Девушка перестала носить лифчики и столкнулась с неожиданной дилеммой

Фото: Serhii Ivashchuk / Shutterstock / Fotodom

Австралийская писательница Дейзи Генри рассказала, что перестала носить лифчики ради своего комфорта, но столкнулась с неожиданной дилеммой. Ее слова об отношении к нижнему белью цитирует Fashion Journal.

Девушка призналась, что несмотря на небольшой размер груди, она с 11 лет носила лифчики с косточками и поролоном, чтобы выглядеть сексуальнее. Однако став старше, она решила, что ее грудь не нуждается в дополнительной поддержке и сначала стала носить мягкие и удобные топы, а затем полностью отказалась от бюстгальтеров.

По ее словам, как раз в этот момент она осознала, что общество поменяло отношение к женской груди: маленькая грудь стала считаться модной, а выпирающие через одежду соски — признаком борьбы за женские права. «Теперь я не могу избавиться от мысли, что отсутствие бюстгальтера воспринимается, как выражение моей позиции. Я, конечно, могу что-то заявить по этому вопросу, но иногда отсутствие бюстгальтера — это просто вопрос комфорта», — поделилась мыслями Генри.

Девушка призналась, что хотя давно думает над этим вопросом, но пока так и не смогла решить дилемму: носить лифчики или нет. Она рассказала, что дома или с друзьями она обычно не носит бра, но в общественных местах такой вид привлекает слишком много внимания. «Слишком много переживаний связано с таким маленьким кусочком ткани», — заключила Генри.

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      Алиса Дмитриева
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