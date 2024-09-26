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20:32, 26 сентября 2024Мир

Эрдоган понадеялся на участие Турции в мирной конференции по Украине

Эрдоган: Турция рассчитывает на участие в предложенной Киевом мирной конференции
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Турция рассчитывает на участие в предложенной Киевом мирной конференции по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает ТАСС.

«Мы сказали, что готовы принять участие в такой конференции. Наш министр иностранных дел Хакан Фидан и наша разведка будут в контакте с ними по этому вопросу. Надеемся, что наша страна будет частью этого процесса ради того, чтобы принести мир в регион», — отметил он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция, «пожалуй, более всего желает справедливого мира» в этом конфликте. По мнению политика, его решение должно основываться на дипломатии и диалоге. При этом он признал, что «сейчас стороны еще не близки» к мирному решению.

Ранее Эрдоган заявил, что мировое сообщество все еще далеко от возможности установления прочного мира на территории Украины. Он считает, по мере того, как между крупными державами ускоряется гонка вооружений, пространство для дипломатии сокращается.

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      Виктория Кондратьева
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