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12:29, 26 сентября 2024Мир

Евросоюз отказался дать Украине коллективное разрешение на удары вглубь России

Евросоюз не может дать Украине коллективное разрешение на удары вглубь России

Фото: Yves Herman / Reuters

Разрешение Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории находится в ведении членов Европейского союза (ЕС), Еврокомиссия не может давать никакие рекомендации или коллективную санкцию. Это изданию «Известия» заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Решение о том, использовать ли для этого оружие, предоставленное отдельными странами ЕС, — исключительная компетенция каждого из государств-членов», — сказал представитель европейской дипслужбы.

Ранее МИД России выразил надежду, что властям США хватит разума не давать Украине разрешения наносить удары западным дальнобойным оружием по России.

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      Виктория Кондратьева
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