Евросоюз отказался дать Украине коллективное разрешение на удары вглубь России

Евросоюз не может дать Украине коллективное разрешение на удары вглубь России

Разрешение Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории находится в ведении членов Европейского союза (ЕС), Еврокомиссия не может давать никакие рекомендации или коллективную санкцию. Это изданию «Известия» заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Решение о том, использовать ли для этого оружие, предоставленное отдельными странами ЕС, — исключительная компетенция каждого из государств-членов», — сказал представитель европейской дипслужбы.

Ранее МИД России выразил надежду, что властям США хватит разума не давать Украине разрешения наносить удары западным дальнобойным оружием по России.