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07:24, 26 сентября 2024Мир

В МИД выразили надежду на разум властей США в вопросе ударов по России

МИД: Москва надеется, что США хватит ума не разрешать Киеву удары вглубь России

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Россия надеется, что властям США хватит разума не давать Украине разрешения наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Об этом агентству РИА Новости в ходе Генеральной Ассамблеи ООН заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин.

По его словам, последствия разрешения Вашингтона на подобные удары «очевидны для всех». «Хотелось бы верить, что у американской стороны хватит ума и разума не доводить до этой ситуации», — сказал дипломат.

До этого председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин сообщил, что Вашингтон что активно обсуждает вопрос снятия запрета Киеву наносить удары вглубь территории России. Он отметил, что на сегодняшний день главной задачей сената в вопросе Украины является сохранение финансовой и военной поддержки Киева со стороны обеих партий.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский приехал в США, чтобы втянуть страну в войну с Россией. По его словам, в ходе своего визита украинский лидер намерен добиться разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь России.

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      Артём Верейкин
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