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13:04, 26 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ изъяла у двоих производивших наркотики россиян полтонны марихуаны

В Амурской области ФСБ нашла у двоих мужчин 500 килограммов марихуаны

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Амурской области пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России изъяло у двоих производивших наркотики мужчин полтонны марихуаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для производства, фасовки и хранения наркотиков, а также оборудование для изготовления гашишного масла и 500 килограммов марихуаны. Все это было найдено на окраине населенного пункта Куропатино. В ФСБ сказали, что сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о том, что в Бурятии полицейские изъяли 75 килограммов марихуаны у наркоторговца.

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      Анна Габай
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