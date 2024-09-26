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19:19, 26 сентября 2024Силовые структуры

ФТС пресекла вывоз из России самого дорогого афродизиака и лекарства для потенции

В Сибири ФТС изъяла повышающий половую силу мускус кабарги на 50 млн рублей

Фото: ФТС России

В Сибири сотрудники таможни пресекли канал контрабанды мускуса (струи) кабарги на 50 миллионов рублей в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

По данным ФТС, раскрыть схему вывоза мускуса за рубеж позволило задержание партии ценных дериватов. По предварительным данным, злоумышленники использовали фиктивные договоры купли-продажи для легализации приобретения желез кабарги и получения разрешения от Росприроднадзора.

Совместно с коллегами из прокуратуры и ФСБ сотрудники таможни установили личности участников преступной группы, среди которых были директор и сотрудница иркутской фирмы. Сейчас в отношении всех них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226.1 («Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой») и части 1 статьи 30, части 3 статьи 226.1 («Приготовление к контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой») УК РФ.

Как уточнили «Ленте.ру» в ФТС, железы кабарги и содержащийся в них мускус попадают под действие Конвенции СИТЕС. Они подлежат обязательному письменному декларированию при перемещении через таможенную границу.

Ранее ФТС пресекла контрабанду более 90 государственных наград времен Советско-финляндской войны в посылках из Европы стоимостью 800 тысяч рублей.

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      Олеся Мицкевич
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