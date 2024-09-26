Глава МИД Китая заявил о дружбе и стратегическом партнерстве с Украиной

Глава МИД Китая Ван И заявил о дружбе и стратегическом партнерстве с Украиной

Член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), министр иностранных дел Ван И встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сообщение об этом опубликовано на официальной сайте МИД КНР.

Глава МИД Китая выступил за мирное решение споров и заявил, что Пекин и Киев связывают «традиционная дружба» и что между странами «давно налажено стратегическое партнерство».

«Обе стороны преодолели влияние украинского кризиса и постепенно возобновили практическое сотрудничество», — сказано в публикации.

Ранее Ван И заявил, что украинский конфликт становится все более разрушительным, в связи с чем Пекин призывает не расширять зону боевых действий и не атаковать АЭС. Дипломат назвал текущую ситуацию неустойчивой и призвал к тому, чтобы все стороны конфликта были «искренне привержены продвижению мирных переговоров».