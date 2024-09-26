Глухой тигр-людоед за два месяца съел 10 человек

TOI: в Индии оглохший из-за петард тигр съел 10 человек за два месяца

В Индии поймали глухого тигра, который съел 10 человек в районе тигриного заповедника Пилибхит в штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Агрессивное животное удалось выследить и усыпить специальной команде из сотрудников заповедника. Считается, что за два месяца тигр-людоед растерзал как минимум 10 человек. Последнее нападение случилось 9 сентября. Жертвой зверя стал 55-летний Кедари Лал из деревни Банскхера.

При осмотре усыпленного животного ветеринары пришли к выводу, что оно находится в отличной физической форме. Однако во время выслеживания тигра специалисты обратили внимание, что он не реагировал на звуковые раздражители. Сотрудники заповедника предположили, что тигр оглох из-за громких сигналов автотранспорта и хлопков петард, которыми местные жители отпугивали его.

«Это первый случай в нашей практике, когда мы сталкиваемся с глухим тигром», — заявил лесник Маниш Сингх, участвовавший в поимке зверя. Могла ли его глухота стать одной из причин агрессии, не сообщается. Животное поместили в зоопарк для дальнейших исследований.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигр набросился на мужчину, который выгонял животных на пастбище, и растерзал его. В лесу обнаружили наполовину съеденные останки.