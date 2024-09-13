Крупный тигр съел собиравшего дрова мужчину

TOI: в Индии тигр съел собиравшего дрова 55-летнего мужчину

В Индии тигр утащил фермера в лес и там съел его. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

По версии родных, утром в понедельник, 9 сентября, 55-летний Кедари Лал из деревни Банскхера, штат Уттар-Прадеш, собирал дрова в поле недалеко от тигриного заповедника Пилибхит. Там на него набросился крупный тигр. Он якобы утащил мужчину на 150 метров вглубь леса, расправился с ним и частично съел.

В ходе расследования специалисты заповедника не нашли признаков перемещения тела. Власти подозревают, что Лал сам зашел в лес, чтобы собрать дрова, а историю о тигре родственники выдумали ради компенсации в 500 тысяч рупий (544 тысячи рублей). По местным законам, на компенсацию родные жертвы могут рассчитывать только в том случае, если нападение дикого животного случилось за пределами лесной зоны.

Как бы то ни было, жители Банскхеры и родные Лала устроили акцию протеста, перекрыли шоссе и потребовали защитить их от тигров. Волнения улеглись только после того, как представители властей отделили деревню от территории заповедника заграждением из металлической сетки.

Ранее сообщалось, что в Австралии тигр покусал дрессировщицу в парке аттракционов Dreamworld. Обстоятельства нападения не раскрываются.