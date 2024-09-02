В Австралии тигр напал на дрессировщицу в парке аттракционов

В Австралии тигр покусал опытную дрессировщицу в парке аттракционов Dreamworld. Об этом сообщает The Guardian.

Тигр напал на 47-летнюю женщину при неизвестных обстоятельствах. Издание Daily Mail предположило, что инцидент произошел, когда она выгуливала зверя с другим сотрудников парка. На руках дрессировщицы остались рваные и колотые раны.

В парке Dreamworld уже 30 лет действует так называемый Остров тигров, где живут бенгальские и суматранские тигры. Его посетители могут покормить хищных животных и посмотреть трюки, которые те показывают.

Ранее сообщалось, что женщина из США, которая попыталась залезть в вольер к тигру, попала под суд. Выяснилось, что в тот же день она постаралась подобраться ближе к еще одному хищнику — медведю.

