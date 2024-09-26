Исполняющий желания камень появился в Бурятии

Исполняющий желания камень установили в Бурятии возле статуи богини Арьяа-Баала

У статуи божества в Бурятии появился камень, исполняющий желания. Об этом сообщает научно-исторический журнал «Родина».

Отмечается, что нефритовый валун весом более пяти тонн установили возле 41-метровой статуи богини Арьяа-Баала. Как рассказали представители благотворительного фонда «Нэгэдэл», занимавшиеся установкой статуи и «волшебного» камня, валун привезли со склонов с Хангарульского горного хребта, расположенного к западу от Хамар-Дабана. Нефритового гиганта спустили с высоты около 2000 метров.

В парке отмечают, что число посетителей к нефритовому камню не меньше, чем к статуе. Паломники стараются потереть камень, полежать на нем и даже пробуют отколоть кусок.

Статую, посвященную бодхисаттве Арьяа Баала (Авалокитешвара), открыли в Бурятии в 2022 году. 41-метровый монумент стал самым большим изображением Арьяа Баалы в России. Он расположен на территории Парка религиозно-познавательного туризма «Арьяа Баала» в Закаменском районе Бурятии.

Ранее сообщалось, что россияне выловили «исполняющую желания» золотую рыбу. В Астраханской области рыбакам посчастливилось достать из воды редкую золотую воблу.