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20:43, 26 сентября 2024Моя страна

Исполняющий желания камень появился в Бурятии

Исполняющий желания камень установили в Бурятии возле статуи богини Арьяа-Баала

Фото: страница «Благотворительный фонд «Нэгэдэл» во «ВКонтакте»

У статуи божества в Бурятии появился камень, исполняющий желания. Об этом сообщает научно-исторический журнал «Родина».

Отмечается, что нефритовый валун весом более пяти тонн установили возле 41-метровой статуи богини Арьяа-Баала. Как рассказали представители благотворительного фонда «Нэгэдэл», занимавшиеся установкой статуи и «волшебного» камня, валун привезли со склонов с Хангарульского горного хребта, расположенного к западу от Хамар-Дабана. Нефритового гиганта спустили с высоты около 2000 метров.

В парке отмечают, что число посетителей к нефритовому камню не меньше, чем к статуе. Паломники стараются потереть камень, полежать на нем и даже пробуют отколоть кусок.

Статую, посвященную бодхисаттве Арьяа Баала (Авалокитешвара), открыли в Бурятии в 2022 году. 41-метровый монумент стал самым большим изображением Арьяа Баалы в России. Он расположен на территории Парка религиозно-познавательного туризма «Арьяа Баала» в Закаменском районе Бурятии.

Ранее сообщалось, что россияне выловили «исполняющую желания» золотую рыбу. В Астраханской области рыбакам посчастливилось достать из воды редкую золотую воблу.

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      Варвара Кошечкина
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