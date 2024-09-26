Известный российский комик раскрыл отношение к шуткам Задорнова

Комик Зелигер заявил, что полюбил юмор благодаря Михаилу Задорнову

Известный российский стендап-комик, участник проекта «Открытый микрофон» на ТНТ Борис Зелигер раскрыл отношение к советскому и российскому сатирику Михаилу Задорнову. Об этом он порассуждал в подкасте Ивана Дыбы, доступном на YouTube.

Ведущий подкаста спросил у Зелигера, какие шутки кажутся ему смешными. Он отметил, что ему нравятся многие современные российские комики и добавил, что юмор он полюбил благодаря Задорнову. «Просто легенда и гений, конечно», — заключил комик.

Ранее участник популярного интернет-шоу «Что было дальше?» Тамби Масаев рассказал о любви к юмористической передаче «Аншлаг». Он отметил, что ему всегда нравилось, как ее участник Ян Арлазоров работал со зрителями.

Борис Зелигер, родившийся в 2002 году, начал заниматься стендапом в 14 лет. Стал известен благодаря участию в проектах «Открытый микрофон» на канале ТНТ и «Рассмеши комика».