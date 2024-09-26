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11:53, 26 сентября 2024Мир

Кандидатов в президенты США заподозрили в нежелании встречаться с Зеленским

Политолог Ярыгин: Харрис и Трамп не рискнут встречаться с Зеленским
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alex Brandon / AP

Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может принести кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу больше минусов, чем плюсов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин.

«Встреча с Зеленским сейчас может принести больше минусов перед выборами и демократам, и республиканцам. Никаких электоральных выгод тут нет, а потенциальные убытки — вполне, если украинская сторона потом начнет интерпретировать результаты встречи по-своему. По этой причине никто из кандидатов еще не встречался с Зеленским», — объяснил политолог.

Ярыгин также заметил, что внешняя повестка сейчас вторична для кандидатов в президенты США. Сложно также, по его словам, оценить, насколько серьезны они в своих заявлениях в этом направлении.

«Что бы Харрис и Трамп ни сказали касаемо Украины, они могут потерять поддержку тех или иных избирателей. Ведь есть республиканцы, поддерживающие расходы на Украину, есть такие же демократы. И наоборот, существуют и демократы, и республиканцы, думающие иначе. Потому не думаю, что кандидаты в президенты США рискнут встречаться с Зеленским», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Трамп не планировал встречаться с Зеленским во время его визита в США для участия в открытии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча политиков даже не была запланирована, несмотря на заявление украинских официальных лиц.

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