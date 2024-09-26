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01:43, 26 сентября 2024Мир

Кассетные бомбы вошли в новый пакет американской помощи Украине

Блинкен: в пакет помощи США Киеву вошли кассетные бомбы и боеприпасы для HIMARS
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Lance Cpl. Jaylen Davis / Keystone Press Agency / Global Look Press

В новый новый пакет американской военной помощи Украине вошли кассетные бомбы, боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), а также ракеты для противотанкового комплекса Javelin. Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

Пакет помощи, помимо прочего, включает в себя боеприпасы для артиллерии 105 и 155-мм калибра, патрульные катера, стрелковое оружие. Часть средств будет потрачена на обучение и вспомогательное оборудование.

25 сентября президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов.

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      Марина Совина
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