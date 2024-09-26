Китай выразил готовность отправить гумпомощь на Украину

Глава МИД Китая Ван И: Пекин готов отправить новую гумпомощь на Украину

Пекин готов отправить новую гуманитарную помощь на Украину, исходя из ее потребностей. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И. Его цитирует РИА Новости.

«Китай уделяет пристальное внимание гуманитарной ситуации на Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями», — сказал китайский дипломат.

Министр также выразил надежду, что украинское правительство продолжит и дальше предпринимать все усилия для обеспечения безопасности граждан КНР и находящихся на Украине китайских учреждений.

Ранее Ван И заявил, что обвиняющие Пекин относительно его позиции по Украине имеют скрытые мотивы. По его словам, Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому конфликту.