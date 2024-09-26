МИД Китая заявил о скрытых мотивах осуждающих Пекин в контексте Украины

Обвиняющие Пекин относительно его позиции по Украине имеют скрытые мотивы, заявил глава МИД КНР Ван И. Его цитирует РИА Новости.
«Если все еще есть люди, которые осуждают Китай, то они руководствуются скрытыми мотивами, пытаются переложить ответственность на Китай», — сказал глава китайской дипломатии.
Материалы по теме:
Нэнси и красный дракон.Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
4 августа 2022
«Китай ни с кем не создает союзы»Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
22 марта 2023
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля 2022
Министр подчеркнул, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по Украине, а также не прекратит в дальнейшем прикладывать все усилия для завершения военного конфликта.
Ранее стало известно, что Ван И встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой и руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком в Нью-Йорке.