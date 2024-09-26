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10:09, 26 сентября 2024Мир

МИД Китая заявил о скрытых мотивах осуждающих Пекин в контексте Украины

Глава МИД КНР Ван И: обвиняющие Пекин в позиции по Украине имеют скрытые мотивы

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Обвиняющие Пекин относительно его позиции по Украине имеют скрытые мотивы, заявил глава МИД КНР Ван И. Его цитирует РИА Новости.

«Если все еще есть люди, которые осуждают Китай, то они руководствуются скрытыми мотивами, пытаются переложить ответственность на Китай», — сказал глава китайской дипломатии.

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Министр подчеркнул, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по Украине, а также не прекратит в дальнейшем прикладывать все усилия для завершения военного конфликта.

Ранее стало известно, что Ван И встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой и руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком в Нью-Йорке.

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      Виктория Кондратьева
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