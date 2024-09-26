Глава МИД Украины встретился с министром иностранных дел Китая

Глава МИД Украины Сибига встретился с министром иностранных дел Китая Ван И

Глава МИД Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса украинского президента (ОП) Андрей Ермак встретились в Нью-Йорке с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом в Telegram сообщил глава ОП.

«Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретились с министром иностранных дел Китая Ван И. Поблагодарили Китай за поддержку суверенитета», — говорится в публикации.

Ермак добавил, что стороны обсудили перспективы дальнейших контактов двух стран на более высоком уровне.

Ранее Ван И не стал слушать речь президента Украины Владимира Зеленского на заседании Генассамблеи ООН. В прессе уточняется, что глава дипломатии Пекина в тот момент предпочел лично побеседовать с российским коллегой Сергеем Лавровым.