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09:34, 26 сентября 2024Мир

Конгресс США предотвратил шатдаун правительства

WP: Конгресс США одобрил законопроект о финансировании работы правительства
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Обе палаты Конгресса США — Сенат и Палата представителей — одобрили законопроект о финансировании работы правительства для предотвращения шатдауна. Об этом сообщает The Washigton Post (WP).

«Обе палаты Конгресса для предотвращения шатдауна одобрили временную меру по обеспечению финансирования правительства до 20 декабря, направив документ на подписание президенту США Джо Байдену», — передает газета.

Издание отмечает, что конгрессмены уйдут на длительные каникулы и не вернутся до президентских выборов 5 ноября. После этого законодателям США «придется вновь столкнуться с предпраздничным голосованием», чтобы предотвратить остановку работы правительства после их возвращения.

23 сентября Конгресс США представил законопроект о временном финансировании до 20 декабря, который позволит предотвратить шатдаун. Данный план позволит федеральному правительству за некоторыми исключениями сохранить существующий уровень финансирования.

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      Дарья Устьянцева
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