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11:05, 26 сентября 2024Мир

Мэр Нью-Йорка попал под уголовные обвинения

NYT: мэру Нью-Йорка Адамсу предъявили уголовные обвинения

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили обвинения в коррупции, что делает его первым действующим чиновником на этой должности, которого привлекают к уголовной ответственности. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, отставной капитан полиции, был обвинен в коррупции. Обвинительное заключение временно остается закрытым, но расследование сосредоточено на том, вступал ли Адамс в сговор с турецким правительством с целью незаконных иностранных пожертвований», — отмечает издание.

Как сообщает газета, когда прокуроры обнародуют обвинения, Адамс станет «первым мэром Нью-Йорка, которому будет предъявлено уголовное обвинение во время его пребывания в должности».

6 сентября сын президента США Джо Байдена Хантер вступил в сделку о признании вины по всем предъявленным ему пунктам обвинения в налоговых преступлениях.

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      Дарья Устьянцева
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