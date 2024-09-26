Мэр Нью-Йорка попал под уголовные обвинения

NYT: мэру Нью-Йорка Адамсу предъявили уголовные обвинения

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили обвинения в коррупции, что делает его первым действующим чиновником на этой должности, которого привлекают к уголовной ответственности. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, отставной капитан полиции, был обвинен в коррупции. Обвинительное заключение временно остается закрытым, но расследование сосредоточено на том, вступал ли Адамс в сговор с турецким правительством с целью незаконных иностранных пожертвований», — отмечает издание.

Как сообщает газета, когда прокуроры обнародуют обвинения, Адамс станет «первым мэром Нью-Йорка, которому будет предъявлено уголовное обвинение во время его пребывания в должности».

6 сентября сын президента США Джо Байдена Хантер вступил в сделку о признании вины по всем предъявленным ему пунктам обвинения в налоговых преступлениях.