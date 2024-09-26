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19:31, 26 сентября 2024Забота о себе

Молодой спортсмен лишился половины кишечника после жалоб на усталость

Bristol Post: 31-летний спортсмен лишился половины кишечника из-за рака

Фото: Marcel Scholte / Unsplash

В начале 2024 года 31-летний регбист Экдрю Уокер обратился к терапевту с жалобами на постоянную усталость. Впоследствии выяснилось, что причиной этого симптома была смертельно опасная болезнь, из-за которой мужчина лишился половины кишечника. Историю Уокера рассказало издание Bristol Post.

Врачи, к которым спортсмен обратился с жалобами на усталость, списали ее на анемию. Однако лечение не принесло результатов, поэтому ему назначили дополнительные обследования. Анализы показали наличие скрытой крови в кале Уокера.

В результате у регбиста диагностировали рак кишечника. Он перенес операцию, в результате которой ему удалили половину кишечника. Уокер признался, что он не ожидал столкнуться с таким диагнозом в своем возрасте, так как чаще всего этот вид рака развивается у людей старше 50 лет.

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      Алиса Дмитриева
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