Молодой спортсмен лишился половины кишечника после жалоб на усталость

Bristol Post: 31-летний спортсмен лишился половины кишечника из-за рака

В начале 2024 года 31-летний регбист Экдрю Уокер обратился к терапевту с жалобами на постоянную усталость. Впоследствии выяснилось, что причиной этого симптома была смертельно опасная болезнь, из-за которой мужчина лишился половины кишечника. Историю Уокера рассказало издание Bristol Post.

Врачи, к которым спортсмен обратился с жалобами на усталость, списали ее на анемию. Однако лечение не принесло результатов, поэтому ему назначили дополнительные обследования. Анализы показали наличие скрытой крови в кале Уокера.

В результате у регбиста диагностировали рак кишечника. Он перенес операцию, в результате которой ему удалили половину кишечника. Уокер признался, что он не ожидал столкнуться с таким диагнозом в своем возрасте, так как чаще всего этот вид рака развивается у людей старше 50 лет.

Ранее стала известна история 34-летней Эммы Снейп, которая не придала значения изнуряющему кашлю, списав его на простуду. Однако впоследствии выяснилось, что у нее развился редкий вид рака.